Türkiye Yaşlı adamı ellerini bantladıktan sonra öldüren 6 kişi yakalandı

Yaşlı adamı ellerini bantladıktan sonra öldüren 6 kişi yakalandı

Türkiye

Yaşlı adamı ellerini bantladıktan sonra öldüren 6 kişi yakalandı

Kocaeli'nde 68 yaşındaki Halil İbrahim Topal'ı parasını çalabilmek için ellerini bantla bağlayıp öldüren 6 kişi yakalandı. Şüphelilerden birinin koronavirüs hastası olduğu ortaya çıktı.

25 Nisan 2021, Pazar 14:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, parasını çalmak için girdikleri evde Halil İbrahim Topal'ı (85) ellerini bantla bağlayıp, öldüren 6 şüpheli, yakalandı. Yapılan sağlık kontrolünde şüphelilerden 1'inin koronavirüs olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden koronavirüs hastası, özel kıyafet giydirilerek adliyeye getirildi. 



Olay, 16 Nisan günü Kartepe ilçesine bağlı Rahmiye Mahallesi'nde meydana geldi. Hamamlı Sokak'ta oturan babası Halil İbrahim Topal'ın evine hayvanlara bakmak için giden Şaban Topal, babasını elleri koli bandıyla bağlanmış halde ölü buldu. Şaban Topal'ın ihbarı üzerine eve gelen polis, yaptığı olay yeri incelemesinde Halil İbrahim Topal'ın kasık bölgesinden tabanca ile bir el ateş edilerek öldürüldüğünü tespit etti. Evden çok sayıda delil toplayan polis ekipleri, katilleri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin kimliğini belirleyen polis, İstanbul, Karabük ve Kocaeli’nin İzmit, Kartepe ve Gebze ilçelerinde bulunduklarını saptadı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda N.S. (57), Ö.M. (35), B.Y. (28), A.M.T. (60), M.B. (53) ve İ.A.'yı (35) yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin, İbrahim Topal'ın evinde yüksek miktarda para bulundurduğu söylentilerini duyarak eve hırsızlık amacıyla girdikleri, ellerini bağlayıp paranın nerede olduğunu sorguladıktan sonra öldürüp kaçtıkları belirlendi. 6 kişinin evde az miktarda para bulduğu da belirtildi. 

Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen şüphelilerden İ.A.'nın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine şüpheli İl Asayiş Şube Müdürlüğü’nde izole edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında koronavirüs hastası İ.A., özel kıyafet giydirilerek sağlıkçılar eşliğinde adliyeye götürüldü. 


Yazarlarımızdan
Erkut Can
Kadın üzerine deyişler
Erkut Can
Şirin Sever
Dolandırana değil, yatıranlara şaştım!
Şirin Sever
Rauf Tamer
Hangi hakla?
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Şimdi ne olacak?
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Liderler CEP'i nasıl kullanır?
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Yalım Eralp’ten demokrasi endişeleri…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Pandemide nasıl yaşamalıyız?
Murat Çelik
Banu Şen
Pandemide Bodrum'un şansı Mavi Yolculuk
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İftar sofrasındaki tartışmada kardeşini öldürdü