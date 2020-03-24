Yaşlı adamı sosyal medyada rencide eden kişiye 15 gün ev hapsi

Ankara'da hastaneye gitmek için dışarı çıkan yaşlı bir vatandaşı videoya çekip sosyal medyada paylaşan kişinin "15 gün süreyle evini terk etmemesine, bu sürenin sonunda haftanın iki günü huzurevini ziyarete gitmesine" hükmedildi. Kendisini polis olarak tanıtarak hastaneye gitmek için dışarı çıkan bir yaşlı vatandaşla görüştüğü anları sosyal medyadan paylaşan M.T.E, hakkında başlatılan işlem çerçevesinde bugün adliyeye sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Kamu Görevini Usulsüz Üstlenilmesi" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.T.E, 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıktı.

Mahkemeden emsal karar

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, "Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" suçundan M.T.E. hakkında 15 gün süreyle evini terk etmemesine, bu sürenin tamamlanmasının ardından da haftada iki gün ikametine en yakın huzurevine ziyarete gitmesine hükmetti.

#Olayıngeçmişi

Söz konusu çok tepki çeken videoda, videoyu çeken kişi polis gibi davranarak yaşlı bir amcaya "Normalde ceza kesmemiz gerekiyor bu sefer sizi affedelim" demişti. Yaşlı adam ise "Hastaneye geldim, otobüs almadı beni. Polise söyledim" yanıtını vermişti.

AA

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