Türkiye Yaşlı adamın başına kolonya döken şüpheli konuştu

Yaşlı adamın başına kolonya döken şüpheli konuştu

Türkiye

Yaşlı adamın başına kolonya döken şüpheli konuştu

Yaşlı adamı durdurarak yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döken şüpheli şahıs Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete getirilen şahıs "Neden yaptın?" sorusuna, "Yanlış anlaşılma var. O benim ağabeyim" şeklinde cevap verdi.

25 Mart 2020, Çarşamba 01:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sosyal medyada yaşlı bir adamın yüzüne zorla maske taktığı ve kafasına kolonya döktüğü görüntülerle tepki çeken O.K. hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan O.K., Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli şahıs "Neden yaptın?" sorusuna, "Yanlış anlama var. O benim ağabeyim. Zaten öyle videolarımız var. O bana su döküyor, ben ona su döküyorum. Kesinlikle yanlış anlaşılma var" dedi.

O.K.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Almanya ve G. Kore
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
“Günde 1 maske yetmez”
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Halimiz itten beter keyfimiz paşada yok!
Candaş Tolga Işık
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki corona virüs vaka durumunu açıkladı