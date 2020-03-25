Yaşlı adamın başına kolonya döken şüpheli konuştu

Sosyal medyada yaşlı bir adamın yüzüne zorla maske taktığı ve kafasına kolonya döktüğü görüntülerle tepki çeken O.K. hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan O.K., Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli şahıs "Neden yaptın?" sorusuna, "Yanlış anlama var. O benim ağabeyim. Zaten öyle videolarımız var. O bana su döküyor, ben ona su döküyorum. Kesinlikle yanlış anlaşılma var" dedi.

O.K.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İHA