Türkiye Yaşlı adamın feci ölümü! Yakınları kahroldu..

Yaşlı adamın feci ölümü! Yakınları kahroldu..

Türkiye

Yaşlı adamın feci ölümü! Yakınları kahroldu..

Muğla’nın Bodrum ilçesinde karşıdan karşıya karşıya geçen 79 yaşındaki Bekir Girgin kamyan çarpması sonucu hayatını kaybetti.

25 Ocak 2022, Salı 22:23 Son Güncelleme:
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Gürece mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana gelen kazada marketten ekmek aldıktan sonra karşıdan karşıya geçen 79 yaşındaki Bekir Girgin’e, Nadir. U hakimiyetindeki 17 ZJ 011 plakalı TIR çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Girgin olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine emniyet güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde önlem alan ekipleri Girgin’in üzerini örttü. Yakınları göz yaşları içerinde Girgin’in cansız bedenine baktı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

Olay yerine gelen ekiplerin ilk incelemesinin ardından Girgin’in cenazesi kesin ölüm nedenini belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi. TIR şoförü Nadir U. ifadesi alınmak için Emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

MUĞLA (İHA)

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