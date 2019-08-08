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Yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti

Samsun'da bayılarak bilinci kapanan yaşlı adam ambulans helikopter ile hastaneye yetiştirildi

08 Ağustos 2019, Perşembe 00:39
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Yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti

Olay, Samsun'un Ladik ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bayılıp bilinci kapanan Yusuf E., Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunan Yusu E., 112 Acil Servise ait ambulans helikopter ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaşlı adam Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı. 

SAMSUN (İHA)

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