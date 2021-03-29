Ekonomi Yaşlı bakım turizmi Türkiye için fırsat

Yaşlı bakım turizmi Türkiye için fırsat

Ekonomi

Yaşlı bakım turizmi Türkiye için fırsat

Pandemi, özellikle Avrupa’da yaşlı nüfusun ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin yeni politikaların belirlenmesine yönelik tartışmaları da beraberinde getirdi.

29 Mart 2021, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Bazı Avrupa ülkelerinde korona nedeniyle huzurevlerinde çok sayıda yaşlının vefat ettiğini veya kendi kaderlerine terk edildiğini hatırlatan Medikal Turizm Derneği Başkanı Dr. Sinan İbiş, “Avrupa, ülkelerle yaşlı bakımı alanındaki işbirliklerine daha fazla yönelecek. Türkiye de yaşlı bakım turizminde çok avantajlı bir konumda” dedi.

30 KAT FAZLA GELİR

Pandeminin etkisiyle yaşlı bakım turizmine ilginin artacağını belirten İbiş, “Avrupa ülkeleri, yaşlı vatandaşlarının sağlık ve bakımları için diğer ülkelerle işbirlikleri için hızlı, daha fazla adım atacak. Türkiye, yaşlı bakım turizminde coğrafi konumu, 3-4 saatlik tek uçuşla kolay erişilebilirliği, uygun iklimi ve ekonomik oluşu açısından çok avantajlı. Türkiye’nin 2022 gündemi yaşlı bakım turizmi olabilir. Bu turizm, normal turizm gelirlerinden 30 kat daha fazla getiri sağlıyor” diye konuştu.

800 BİNİ İSPANYA’DA

Yaşlı bakım turizmiyle ilgili örnekler veren Sinan İbiş, şöyle konuştu:

“İskandinav ülkeleri başta olmak üzere, örneğin Norveç bunu yıllardır yapıyor, bugüne kadar belli dönemlerde 800 binin üzerinde yaşlısını İspanya’ya gönderdi ve göndermeye de devam edecek. Almanya ise vatandaşlarının bakım hizmetlerini karşılamak için Brezilya, Uzakdoğu ve Balkan ülkelerinden insan kaynağı transferi sağlamaya çalışıyor.”

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