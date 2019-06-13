Yaşlı çiftin kavgası karakolda son buldu
İstanbul Çağlayan’da yaşlı bir adam psikolojik sorunları olduğu iddia edilen eşiyle evinde kavga etti. Çift birbirlerinin kafalarına ev eşyası atarak yaralanırken, olay yerine gelen polis ekipleri eşinden şikayetçi olan yaşlı adamı polis merkezine götürdü
İddiaya göre, psikolojik sorunları olan Melahat G. (60) ile eşi İsmail G. (80) arasında tartışma çıktı.
BİRBİRLERİNE EŞYA FIRLATTILAR
Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Melahat G., eşinin başına eşya fırlattı. İsmail G’nin de aynı şekilde karşılık vermesi üzerine çift birbirlerini yaraladı.
EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı çifte müdahale etti.
Ardından polis ekipleri çiftin ifadesini aldı. İsmail G’nin şikayetçi olduğunu söylemesi üzerine Çağlayan Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
(DCC- MB-ÖZ-Y)