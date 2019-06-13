Yaşlı çiftin kavgası karakolda son buldu

İddiaya göre, psikolojik sorunları olan Melahat G. (60) ile eşi İsmail G. (80) arasında tartışma çıktı.

BİRBİRLERİNE EŞYA FIRLATTILAR

Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Melahat G., eşinin başına eşya fırlattı. İsmail G’nin de aynı şekilde karşılık vermesi üzerine çift birbirlerini yaraladı.

EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı çifte müdahale etti.

Ardından polis ekipleri çiftin ifadesini aldı. İsmail G’nin şikayetçi olduğunu söylemesi üzerine Çağlayan Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(DCC- MB-ÖZ-Y)



