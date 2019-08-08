Yaşlı kadın bu halde bulundu! Ahırda tutuyorlardı…

Ayşe Gülen Çankırı’nın Bayramören ilçesine bağlı Dalkoz köyünde dünyaya zihinsel engelli olarak geldi. Yüzde 70 engelli raporu olan Gülen 2 yaşındayken annesi Güllü’yü kaybetti. Baba ikinci kez evlenen Gülen bir süre de üvey anne ile yaşadı. 20 yıl kadar önce de baba Rasim Gülen vefat etti. Üvey anne de başka biri ile evlenince Gülen bir başına kaldı.

KİRAYI DA YETİM MAAŞINI DA ALDI

Mahkeme kararı ile Gülen’in dayısı Metin U. vasi olarak atandı. Vasilik kararı sonrası dayı Metin U., Gülen’e babasından kalan 2 bin liralık yetim aylığı ve Ankara’daki dairenin 800 liralık kirasını almaya başladı. Metin U., kendi kullanımı için, bir de Gülen adına ÖTV’siz bir otomobil de aldı.

İHBAR DOĞRU ÇIKTI

Geçen 4 Ağustos akşamı da Bayramören İlçe Jandarma Komutanlığı’na bir kişi telefonla ihbarda bulundu. Bu kişi, jandarma görevlisine Ayşe Gülen’in günlerdir kapısı kilitli bir ahırda tutulduğunu bildirdi. Jandarma görevlileri hızla köye ulaştı. Belirtilen adrese gidildi. Telefon ihbarında söylendiği gibi ahırdan bozma yerin kapısının kilitli olduğu görüldü. Kilitli kapı açıldığında ise Gülen’in bir başına yatağında olduğu görüldü.

Jandarma ekipleri ilk olarak Çankırı Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile temasa geçti. Gülen, zihinsel engellilere hizmet verilen bir rehabilitasyon merkezine yerleştirildi.

KAYBOLMASIN DİYE…

Öte yandan savcılık kararı ile Metin U. ve eşi Şerife U. ise gözaltına alındı. “Kişiyi hürriyetinden alıkoyma”, “eziyet” suçlaması yapılan U. çifti ise verdikleri ifadede özetle “Kendisi zarar görmesin ve kaybolmasın diye burada tutuyorduk. Tedbir amaçlı böyle bir yola başvurduk” dedi. U. çifti tutuklama talebi ile sevk edildikleri mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. U. çifti ile ilgili soruşturma süreci ise devam ediyor.

KOKUDAN KENDİMİ DIŞARI ZOR ATTIM

Dalkoz Köyü muhtarı Yılmaz Atabek, jandarma ekiplerinin köye gelmesi ile birlikte Ayşe Gülen’in yaşadığı yeri gördüğünü belirterek “Tutulduğu yer gerçekten çok kötüydü. Kokudan kendimi dışarıya zor attım. Böyle bir yerde tutulduğundan haberim yoktu. Vasi olarak atanan dayısının, Ayşe Hanım adına engelli aracı aldığı bilgisi de doğru” dedi.

AV. AYHAN: ZİMMET SUÇU DA VAR

Konuyu takip eden isimlerden Av. Gözde Ayhan, “Ortada bir dizi suç var. Ayşe Gülen 20 yıla yakın bir süredir işkence hayatı yaşıyor. Köylülerden aldığımız bilgiler de soruşturma dosyasının detaylarını teyit ediyor. Ayrıca burada, vasi görevinin kötüye kullanılması sebebiyle zimmet suçu da söz konusu… Şüphelilerin tüm malvarlıklarına özellikle de Ayşe Gülen’in geliri ile yaptırılan villaya ve Gülen’in engelli hakkı ile alınan lüks otomobile de hızla tedbir konulmasını talep edeceğiz” dedi.

Hürriyet - Dinçer GÖKÇE