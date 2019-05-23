Yaşlı kadın su kuyusunda bulundu

Olay, ilçeye bağlı Memişkahya Mahallesinde meydana geldi. Alzaymır hastası olan Besey Tıkız (70), akşam saatlerinde eve gelmeyince yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Yapılan ihbar üzerine harekete geçen jandarma; 3 asayiş, 1 komando timi ve 30 güvenlik koruyucusu ile birlikte arama çalışmalarına başladı.

Yapılan aramalarda yaşlı kadının yaşadığı mahallede su kuyusuna düştüğünü tespit eden ekipler, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

DURUMU CİDDİ

AFAD ekipleri, yaşlı kadını düştüğü su kuyusundan çıkardı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının sağlık durumu ciddiyetini korurken, Pazarcık Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA