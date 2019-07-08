Hiçbir sosyal güvencesi, kimsesi olmayan ve aylık geliri düşük olan yalşılar ile engellilere ödenen maaşlara Temmuz’dan geçerli olmak üzere zam yapıldı. Peki, Yaşlı ve engelli maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar…

Hiçbir sosyal güvencesi, kimsesi olmayan ve aylık geliri düşük olanlara, devlet tarafından 65 yaş aylığı adı altında maaş bağlanıyor.

650 bin vatandaş bu haktan yararlanıyor. Daha önce üç ayda bir yatırılan bu maaş Eylül 2018 itibarıyla aylık ödenmeye başlamıştı. Aylık ödenen tutar da 31 Haziran'a kadar 601 liraydı.

637 LİRAYA ÇIKIYOR

65 yaş aylığı 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere zamlandı. 2022 sayılı yasaya göre; 65 yaş aylıkları memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Bu katsayı, 3 Temmuz itibarıyla enflasyondaki artışa göre 0.13056'dan 0.138459'a çıktı. Yani yüzde 6.05 oranında arttı. Yapılan hesaplamayla yeni muhtaç yaşlı maaşı aylık 601 liradan 637 liraya çıkacak.

ENGELLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Evde bakım maaşı ocak-haziran döneminde bin 305 lira iken, temmuz ayından itibaren bin 383 liraya çıktı. Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen para tutarı da 2 bin 611 liradan 2 bin 767 liraya yükseldi.

Engelli yoksul vatandaşlara ödenen aylık yardım tutar da 480 TL’den 509 liraya çıktı.

18 yaşın altında, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere yapılan aylık ödemeler de 480’den 509 liraya yükseldi.