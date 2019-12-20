Yaşlılar daha kendini beğenmiş

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, 1950’ler ile 1960’ler arasında doğan nesil, sanılanın aksine şu an 16 ila 38 yaş arasını kapsayan milenyum neslinden daha narsist. Jenerasyonlar ve ruhsal durumun arasındaki bağlantıya odaklanan ilk araştırma olma özelliği taşıyan çalışmada, yaşları 13 ila 77 arasında değişen 750 kişinin yaşı ve narsisizm oranı arasındaki bağlantıya bakıldı. Narsistik kişilik bozukluğu bulunan kişiler, kendilerini herkesten ve her şeyden fazla önemsemeleri ve empati yeteneğinden yoksun olmalarıyla biliniyor. Araştırma sonuçlarına göre 16 ila 38 yaş arasındaki yeni nesil, 55 ile 73 yaş arasındaki önceki nesile göre daha az duyarlı ve yeni fikirlere daha açık. Bu, yeni neslin kendini daha az önemsemesi ve bunun dolaylı sonucu olarak kendilerini diğer kişilerden daha üstün görmemesi sonucunu doğuruyor. Araştırmanın diğer sonuçlarına göre 55 ile 73 yaş arası kişiler, yeni nesile göre daha inatç, sabit fikirli ve alıngan.



