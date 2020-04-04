Gençlerde olduğu gibi yaşlılarda da düzenli egzersizin pek çok yararı var. Özellikle bu yaşadığımız süreçte yaşlı sağlığımız bizim için daha ön plana geçti. Öncelikle evde düşme riskini en aza indirmek gerekiyor. Düşmeye neden olabilecek çevresel ve kişiye özel faktörler düzeltilerek, yaşlıların daha sağlıklı bir şekilde ve daha güvenli ortamlarda yaşaması sağlanmalı. Kişinin sağlık hikayesi, kişisel hedefleri, egzersiz özellikleri ve spesifik egzersiz gereksinimlerini yanında yapılması gereken yaşam tarzı değişiklikleri ile beraber düşünerek egzersiz türüne karar vermek gerekiyor.

Yaşlılar evde hangi egzersizleri yapabilir?

Yürümede zorlanıyorsanız, dizlerinizde ağrı varsa sandalyede oturarak ayak bileklerinize ve parmaklarınıza bir ağırlık bağlayın, sandalyeye oturun ve ayaklarınızı sallayın. 5-15 dakika bu şekilde kalın, bu hareketi günde üç defa tekrar edin.

Ayağınızı bir tabure üzerinde dinlendirin, dizinizi hafifçe kaldırarak tabureye 5-10 saniye bastırın, sonrasında bir şerit haline getirilmiş çarşafı topuğunuzdan iki elinizle birlikte dizlerinizden yukarı çekin, ayaklarınız yere değmeyecek şekilde yüksek bir yere oturun, ayağınızı dizleriniz düzleşinceye kadar kaldırın, aynı hareketi önce hafif zamanla orta ağırlıklarla tekrarlayın.

Ayaklarınızın arasına bir kitap veya rulo havlu koyarak, dizlerinizi bükmeden kitabı kaldırın, aynı hareketi dizlerin arasına havluyu koyarak baldırınızı ve dizlerinizi sıkın. En son otururken sırasıyla ayakuçlarınızı ve topuğunuzu yükseltin. Bu hareketleri günde 3 kez 10′ar defa tekrar edin.

Evde egzersiz yapmak bize ne sağlar?

Kas kuvvetini, dayanıklılığını, esnekliğini arttırır.

Kiloyu azaltır ve korur.

Kardiyovasküler hastalık ve tromboz riskini azaltır.

Kan yağ ve glikoz düzeylerini düşürür.

Psikolojik durumu ve uyku kalitesini düzeltir

Kemik mineral yoğunluğunu arttırır

Bazı kanser tiplerini ve kronik ağrıyı azaltır.

Yakın hafızayı arttırır ve dikkat süresini uzatır.

Depresyon sıklığını azaltır, iyilik halini artırır.

İmmün fonksiyonlarda düzelme, inflamatuar belirteçlerde azalma sağlar.

Bütün mortalite ve morbidite nedenlerinde azalma sağlar.

Ev düzeni yaşlının sağlık durumuna göre olmalı

Egzersiz yaparken nelere dikkat edilmeli?

Şimdi ve gelecekte sağlığımızı korumak, yaşam kalitemizi artırmak için egzersizler düzenli ve sürekli yapılmalıdır.

Her program ısınma, soğuma ve germe egzersizleri içermelidir.

Yaşlılar egzersiz yaparken emniyetli olmasına ve yaralanma riski bulunmamasına dikkat etmelidir. Zevkli ve kolay uygulanabilir egzersizler seçilmelidir.

Egzersiz yapılan ortamın ısısı, havalanması ve aydınlatılmasına dikkat edilmelidir

Teri emen, dar olmayan uygun giysiler ve ayakkabılar giyilmelidir. Yeterince sıvı alınmalı, dengeli beslenilmeli ve egzersiz yorulmadan yapılmalıdır.

Egzersizlerin evde aile bireyleri ile birlikte yapılması daha faydalıdır.

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