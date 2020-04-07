Yaşlılara kızak köpekleriyle yardım ediyor

Maine'de yaşayan 22 yaşındaki Hannah Lucas, kızak köpekleriyle süpermarkete gidip komşularının kapılarına çanta bırakarak COVID-19 salgını sırasında savunmasız kişilere yiyecek teslimi yapıyor. Hannah Lucas, iki yıl önce Sibirya'da kızak yarışı sevgisini sürdürmek için Virginia'dan taşındı. Lucas Halk Radyosuna verdiği demeçte, "Sadece burada bulunan süt veya yumurtaları veya meyveleri almaya gelen birçok insanın, özellikle yaşlıların olduğunu fark ettim ve sadece pandemi sırasında evlerini terk etmelerini en aza indirmelerine yardımcı olmak istedim" diyor.









Hannah, telefondan sipariş aldıktan sonra sonra günde dört ila altı teslimat yapıyor. Şimdi 12 köpek yaklaşık 300 kilo gıda maddesi taşıyor. Köpekler teslimatlar için günde 75 mil yol gidiyor.





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