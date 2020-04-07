Evcil Dostlar Yaşlılara kızak köpekleriyle yardım ediyor

Yaşlılara kızak köpekleriyle yardım ediyor

Evcil Dostlar

Yaşlılara kızak köpekleriyle yardım ediyor

22 yaşındaki Hannah Lucas, Maine'de corona virüs nedeniyle evlerine kapanan yaşlı insanlara kızak köpekleriyle yaşam malzemeleri götürüyor. Siparişlerle telefonla alan Hannah, sonra günde dört ila altı teslimat yapıyor. Hannah, "Sadece salgın sırasında bu evlerinden ayrılmalarını en aza indirmelerine yardımcı olmak istedim" diyor.

07 Nisan 2020, Salı 15:21 Son Güncelleme:
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Maine'de yaşayan 22 yaşındaki Hannah Lucas, kızak köpekleriyle süpermarkete gidip komşularının kapılarına çanta bırakarak COVID-19 salgını sırasında savunmasız kişilere yiyecek teslimi yapıyor. Hannah Lucas, iki yıl önce Sibirya'da kızak yarışı sevgisini sürdürmek için Virginia'dan taşındı. Lucas Halk Radyosuna verdiği demeçte, "Sadece burada bulunan süt veya yumurtaları veya meyveleri almaya gelen birçok insanın, özellikle yaşlıların olduğunu fark ettim ve sadece pandemi sırasında evlerini terk etmelerini en aza indirmelerine yardımcı olmak istedim" diyor.



Hannah, telefondan sipariş aldıktan sonra sonra günde dört ila altı teslimat yapıyor. Şimdi 12 köpek yaklaşık 300 kilo gıda maddesi taşıyor. Köpekler teslimatlar için günde 75 mil yol gidiyor.


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