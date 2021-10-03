Her ay 827 lira... Yüz binlerce kişi yararlanıyor!

83.6 milyon nüfusu bulunan Türkiye’de yaşlı vatandaş sayısı hızla artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verilerine göre; 65 yaş üstü 7.9 milyon vatandaş var. Her 4 haneden birinde en az 1 yaşlı bulunuyor. Sosyal devlet anlayışıyla özellikle bu yaşlı kesimlere önemli destekler sağlanıyor. Maaş, ulaşım, huzurevi, sağlık, bakım...

800 BİN KİŞİ YARARLANIYOR

En önemli ve nakdi olan desteklerden biri ‘65 yaş aylığı’. Her ay 827 lira olarak ödenen bu maaş için başvuru Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (kaymakamlık) veya Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne yapılıyor. 65 yaşı dolmuş, sosyal güvencesi (maaş, nafaka gibi) olmayan ve hanedeki kişi başına gelirin 852 liranın altında kaldığı kişiler bu maaşı alabiliyor. 800 bin kişi bu destekten faydalanıyor.

AKRABA TEŞVİK EDİLİYOR

Bakıma muhtaç yaşlıların ev ortamında ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla akrabaya da ödeme yapılıyor. Bu ödeme aylık 1.797 lira. Bunun için yaşlı kişinin yüzde 50 ve üzerinde ağır engelli raporu olmalı. Başvuru ‘Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne veya varsa ilçe müdürlüklerine yapılıyor. Bu maaş için hanedeki kişi başına gelir 1.704 lirayı aşmamalı.

İŞTE DİĞER HİZMETLER?

Ücretsiz sağlık: Devlet, engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilere ücretsiz evde sağlık hizmeti veriyor. ‘444 3 833’ numaralı telefonu arayarak hizmeti talep etmek gerekiyor.

Parasız ulaşım: Yaşlılar, tüm resmi ve özel halk otobüsleri ile deniz ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanıyor. Tren biletinde 60 yaş ve üstüne yüzde 20, 65 yaş üstüne ise yüzde 50 indirim var.

Konut fırsatı: Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) yaptığı konutların yüzde 25’i emeklilere ayrılıyor. Ayrıca emekli maaşı ve geliri aylık net 5 bin 500 lirayı geçmeyen, TOKİ’nin alt gelir grubuna yönelik satışa çıkardığı konutlardan yararlanabiliyor. Ayrıca Türkiye Emekliler Derneği de ucuz ev projeleri geliştiriyor.

Evde destek: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yerel yönetimlerle işbirliği halinde sürdürdüğü Yaşlı Destek Programı (YADES), 65 yaş üstü vatandaşların korunması, desteklenmesi, evde bakımlarının yapılması ve psikososyal destek gibi geniş bir alandaki uygulamaları kapsıyor. ‘aile.gov.tr/eyhgm/ sayfalar/yades’ adresinden detaylı bilgi alınabilir.

Huzurevi: Devlet, bakıma muhtaç olan, kimsesi olmayan veya ailesi ile çocuklarının bakmadığı ‘yoksul’ yaşlıların huzurevi ve bakım evlerinde ücretsiz bakılmasını sağlıyor. Bunun için 60 ve üzeri yaşta olunacak, hiçbir gelir bulunmayacak. Başvuru, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın il ve ilçe müdürlüklerine yapılıyor.

Gündüz bakımevleri: Yaşlıların ve yakınlarının desteklenmesi amacıyla gündüzleri hizmet alabilecekleri gündüz bakım merkezleri yaygınlaştırılıyor. Bir dairede 4 ila 5 kişinin beraber yaşadığı ‘yaşlı yaşam evi modeli’ de Türkiye geneline yayılacak.

Harçlık yükseldi: Huzurevi, yetiştirme yurdu gibi sosyal hizmet kuruluşlarında kalanlara verilen harçlıklar da temmuz itibarıyla zamlandı. Harçlık yaşlılarda 280 liradan 303 liraya çıktı.