Yaşlıların internet talebi pandemide zirve yaptı

Pandemi sonrasında internet kullanımı ve internete erişimde artışlar yaşandı. Evde geçirilen sürede yakınlarla iletişim kurma, görüntülü konuşup hasret giderme, resmi işlemleri, alışverişi online yapma ihtiyacının artmasıyla internete talep arttı. Özellikle kısıtlamalardan en çok etkilenen 65-74 yaş kesiminin cep telefonu ve internet kullanımı fazlalaştı. Bu kesimde cep telefonu kullanımı yüzde 86.5’e, internet kullanımı yüzde 32.5’e çıktı. Pandemiden önce yani 2019’da yaşlıların cep telefonu kullanımı yüzde 80.2’ydi. Ayrıca her 100 emekliden 97’sinde cep telefonu var.

100 HANEDEN 92’Sİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ‘Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2021’in sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre; ülke genelinde internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı yüzde 92’yi buldu. Bu oran geçen yıl yüzde 90.7 olmuştu. İnternet kullanım oranı 2021’de 16-74 yaş grubunda yüzde 82.6 oldu. Bu oran, bir önceki yıl yüzde 79’du. Tüm bireylerin yüzde 80.5’inin, bu yılın ilk üç ayını kapsayan dönemde interneti düzenli olarak kullandığı görüldü.

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME İSTEĞİ

Son üç ay içinde bireyler, en çok mesajlaşma ve görüntülü-sesli görüşme amacıyla internet kullandı. WhatsApp, Messenger, Skype, BİP, Viber, Snapchat gibi uygulamalar üzerinden mesajlaşmak için internete girenlerin oranı yüzde 93, bu uygulamalar üzerinden sesli veya görüntülü arama yapma amacıyla internet kullanım oranı yüzde 90 oldu. Üçüncü sırada ise yüzde 73.3 ile Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya uygulamalarından mesaj gönderme veya içerik paylaşma amacı yer aldı.

DİJİTALDE DİZİ-FİLM ÖNDE

e-Devlet hizmetlerinden yararlanmak için Nisan 2020 ile Mart 2021 arasını kapsayan 12 aylık dönemde interneti kullanan bireylerin oranı yüzde 58.9 oldu.

İnternet üzerinden mal veya hizmet siparişi veren bireylerin oranı bu yıl yüzde 44.3 oldu. Bu oran geçen yıl yüzde 36.5 seviyesinde bulunuyordu.

İnternetten alışverişte sanılanın aksine kadınlar değil erkekler önde. Bu oranlar, erkeklerde yüzde 48.3, kadınlarda yüzde 40.3.

İnternet üzerinden bu yılın ilk üç ayı içinde ürün satın alan bireylerin yüzde 70.7’si giyim, ayakkabı ve aksesuar satın aldı.

En çok satın alınan veya abone olunan dijital içerik yüzde 30.6 ile film veya dizi izleme hizmeti oldu.