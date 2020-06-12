Yaşlıya 30 GB ücretsiz internet

Şirket, her bir tablete 12 ay boyunca aylık 30 GB ücretsiz internet de tanımladı. Amaç, salgın nedeniyle sevdiklerinden uzak kalan yaşlıların aileleriyle bu tabletler üzerinden görüşerek hasret gidermelerine yardımcı olmak. Vodafone ayrıca 65 yaş ve üzeri tüm müşterilerinin ayağına giderek, arızalı telefonunu alıyor ve tamir ederek tekrar kişiye veriyor.

İletişim kopmuyor

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Bu dönemde, risk grubunda bulunan yaşlılarımızın hepimizden çok iletişim kurmaya ihtiyacı var. Özellikle huzurevlerinde yaşayan yaşlılarımız, ziyaretlerin yapılamaması nedeniyle sevdiklerinden uzak kalmış durumda. Amaç odaklı bir şirket olma hedefimiz doğrultusunda, yaşlılarımızı da kapsıyor ve teknolojinin gücünü kullanarak onları sevdikleriyle uzaktan da olsa buluşturmak istiyoruz'' dedi.







