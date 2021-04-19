Yaşlıya 'bakımlı' hayat imkanı

Yani toplam nüfusun yüzde 9.5’ini yaşlılar oluşturuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işte bu hızla artan yaşlı nüfusun uzun dönem kurumsal bakımın yanında evde bakım ve gündüz hizmetlerine ihtiyaç duymasından dolayı mevcut modelleri çeşitlendirme kararı aldı. ‘Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi (YAGEP)’ hazırlandı.

SERVİS VE MALZEME DESTEĞİ

2022’nin başında ilk etapta Ankara, Sinop, Trabzon, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Gaziantep, Sakarya ve Malatya’da hayata geçirilecek proje, daha sonra Türkiye geneline yaygınlaştırılacak. Projeyle; 10 gündüz merkezine servis aracı ve malzeme desteği sağlanması, ‘Türkiye’ye Özgü ve Bölgesel Nitelikli Yaşlı Bakım Modeli’ geliştirilmesi, farkındalık etkinlikleri ve personel eğitimleri, yaşlı bakım hizmetleri konusunda etkili bir koordinasyon ve işbirliği mekanizmasının oluşturulması öngörülüyor.