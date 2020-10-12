Yaşlıya evde 'Huzurlu' hayat

Türkiye’de 83 milyon olan toplam nüfusun yüzde 9.1’ini yani 7.5 milyonunu, 65 ve daha yukarı yaştaki bireyler oluşturuyor. Yaşlı nüfus her geçen gün artıyor. 65 yaş üstü grubun genel nüfusa oranının 2023’te yüzde 10.2’ye, 2050’de ise yüzde 21’e ulaşması öngörülüyor. Devlet, bu yaşlı nüfusun içinde; bakıma muhtaç olan, kimsesi bulunmayan ve ailelerinin yanında kalma imkanı olmayanlara huzurevi ile huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde hizmet sunuyor.

Yerel yönetimle işbirliği

Bunların yanı sıra bir de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2016’dan bu yana yerel yönetimlerle (büyükşehir belediyeleri) birlikte yürüttüğü evde bakım hizmeti ve psikososyal destek gibi uygulamaları kapsayan Yaşlı Destek Programı (YADES) var. Antalya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Diyarbakır ve Erzurum olmak üzere 13 ilde uygulan ve diğer illere de yaygınlaştırılması planlanan YADES projeleri için 30 milyon lira kaynak aktarılarak, toplam 62 bin 400 yaşlıya ulaşıldı.

Teknolojik takip

YADES kapsamında belediyeler bakıma ihtiyaç duyan yaşlıları evlerine kurulan elektronik sistemle izliyor, yaşlının tek bir tuşla yetkililere ulaşarak evinin temizlenmesi, her türlü kişisel bakım ihtiyaçlarının karşılanması sağlanıyor. Teknolojik destekli akıllı cihazlarla yaşlıların akıllı ilaç kullanımı, şeker ölçümleri, tansiyon ve kalp atışları kontrol edilerek, online olarak merkeze iletiliyor. Yaşlının ev içinde düşmesi ya da kaza geçirmesi gibi durumlarda da sinyal veren cihaz sayesinde yaşlıların evine destek ekipleri yönlendiriliyor.

Her şehir ve ilçede

YADES dışında ayrıca Türkiye genelinde hemen hemen her il ve ilçe belediyeleri, bünyesinde bulunan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ‘evde bakım hizmeti’ çalışmasıyla da binlerce ihtiyaç sahibinin derdine derman oluyor. Belediyeler, ailesinin yanında veya evinde yalnız kalan ve saç kesimi, tırnak kesimi, diş temizliği gibi özbakım ihtiyacını karşılayamayan muhtaç yaşlı, yatalak, engelli, hasta ve kimsesiz ihtiyaç sahiplerine hizmet götürüyor.

Düzenli ziyaret

İlgili personel, hastanın telefon ve adres bilgisi ile faydalanmak istediği hizmeti programa kaydediyor. Belediye ekipleri, 2 gün içerisinde bilgisi alınan hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşın evine incelemeye gidiyor. Gerekli şartların oluştuğu tespit edilen kişilere, artık düzenli olarak sağlık, bakım ve evinin temizliği hizmeti ücretsiz olarak veriliyor.

Nasıl başvurabilirsiniz?

Bu desteklerden yararlanabilmek için herhangi bir kuruma başvurmak gerekmiyor. Sadece belediyeleri aramak yeterli. Belediyelerin neredeyse tamamında bu yönde hizmetler var. İnternet üzerinde bazı belediyelerin başvuru formu ise ‘evde bakım hizmeti’ başlığı ile aranabilir. Başvuru hasta, hasta yakını veya hasta bildiriminde bulunmak isteyen herkes tarafından yapılabiliyor. Bu kadar kolay sağlanabilen hizmetlerden faydalanabilme imkanını değerlendirin.

Ücretsiz sağlık

Sağlık Bakanlığı da kimsesiz, engelli, yaşlı, felçli, yatağa bağımlı, kanserli, palyatif bakım gereken, hastaneden taburcu edilip idame tedavisi evde yapılacak hastalar ile kaza geçiren ve kısa süreli hemşirelik hizmetlerine gereksinim duyanlara ücretsiz ‘evde sağlık hizmeti’ veriyor. Türkiye’de halen 519 bin 549 hastaya evde sağlık hizmeti sunuluyor. Bu hizmetten yararlanabilmek için ise 81 ilde bulunan Evde Sağlık Hizmetleri İletişim Merkezi’nin ‘444 3 833’ numaralı telefonunu aramak yeterli.

Kimler faydalanabilir?

Belediye sınırlarında ikamet eden.

Desteğe muhtaç olan hasta.

Maddi ve sosyal yönden yetersiz durumda olan.

Yaşlı, kimsesiz ve engelli.

Ev ortamında muayene ve fizyoterapi ihtiyacı bulunan.

Yalnız yaşayan ve başkasına bağımlı, kişisel bakımını yapamayan hasta.

Fiziksel ve sosyal durum olarak günlük aktiviteleri yetersiz olan.

Kendi başına sağlık kurumlarına ulaşamayan.

Hangi hizmetler veriliyor?