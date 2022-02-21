Yaşlıya her ay 1084 lira sosyal yardım

Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte yaşlı aylığı, bu yıl 828 liradan 1.084 liraya yükseltildi.

800 BİN KİŞİ ALIYOR

Destekle, yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımı ile bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri amaçlanıyor. Yaklaşık 800 bin kişi yardımdan faydalanıyor. Maaşlar her ayın ilk iki haftası içinde yatırılıyor. Bu ay ocak zammı farklarıyla birlikte toplam 1 milyar 31 milyon lira yaşlı aylığı hesaplara geçti. Maaş başvurusu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (kaymakamlık) yapılıyor.

YARARLANMAK İÇİN GELİR ŞARTI ÖNEMLİ

65 yaş aylığından faydalanabilmek için 3 şart bulunuyor. Bunlar; ‘yaş’, ‘gelir’ ve ‘sosyal güvence’. Yani 65 yaş dolmuş olacak, sosyal güvence (maaş, nafaka gibi) bulunmayacak. Asgari ücretteki artış, yaşlı maaşındaki gelir şartını da etkiliyor. Buna göre bu yıl, hanedeki kişi başına gelirin 1.416 liranın altında olması koşulu aranıyor. Asgari ücretin artması birçok yeni kişiye maaş bağlanması anlamına geliyor.