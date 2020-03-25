Yaşlıya kapıda maaş

Bunun için e-Devlet üzerinden başvuru gerekiyor. Müşterinin; e-Devlet’te bulunan ‘Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetleri/emeklilik uygulamaları’ başlığı altında, türüne göre ‘emekli banka’ değişiklik sekmesinden ‘PTT konutta teslim’ seçeneğini tercih etmesi yeterli olacak.

En düşük emekli maaşı 1500 TL oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, en düşük emekli maaşının bin 500 TL olduğunu duyurdu.

Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı: Artık en düşük emekli aylığı bin 500 TL. Emeklilerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz.

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