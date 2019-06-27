Mehmet Ali Erbil geçen yıl evinde düşmüş ve buna bağlı olarak çeşitli rahatsızlıklar yaşamıştı. Durumunun ciddi olduğunu sık sık takip ediyorduk.

Hastanede geçen 7 ayın ardından ünlü şovmenden beklenen güzel haber küçük kızı Yasmin'den geldi!

Babasıyla birlikte dün çekilmiş bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Yasmin Erbil, "Babam geliyor az kaldı" notunu düştü.

YASMİN ERBİL'İN PAYLAŞIMI:

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