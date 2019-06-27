Yasmin Erbil: Babam geliyor az kaldı

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil, babası ile çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı ve müjdeli haberi verdi

27 Haziran 2019, Perşembe 10:01 Son Güncelleme:
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Yasmin Erbil: Babam geliyor az kaldı

Mehmet Ali Erbil geçen yıl evinde düşmüş ve buna bağlı olarak çeşitli rahatsızlıklar yaşamıştı. Durumunun ciddi olduğunu sık sık takip ediyorduk.

Hastanede geçen 7 ayın ardından ünlü şovmenden beklenen güzel haber küçük kızı Yasmin'den geldi!

Babasıyla birlikte dün çekilmiş bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Yasmin Erbil, "Babam geliyor az kaldı" notunu düştü.

YASMİN ERBİL'İN PAYLAŞIMI:

Bu haberi de okudularYasmin Erbil: Yanlış bir ortamda büyüdüm babamın evinde çok şey gördüm. O yüzden kimseye güvenmem


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