Yasmin Erbil bomba diziye transfer oldu

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, Fox Tv’nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Medyapım’ın FOX için çektiği dizinin ekibine ilk olarak Biran Damla Yılmaz katılmıştı. Yılmaz’ın Kumru rolüne hayat vereceği öğrenildi.

Kumru’nun babası Doğan’a ise son olarak “Mucize Doktor” dizisinde başrol oynayan Murat Aygen hayat verecek. Dengelerin değişeceği dizide Kumru’nun en yakın arkadaşı Canan’a kimin hayat vereceği merak konusuydu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Canan karakterini Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil canlandıracak. Yasak Elma’ya katılacak yeni ailenin yalı çekimleri için de özel bir mekanın kullanılacağı öğrenildi.