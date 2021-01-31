Yasmin Erbil bu kez kandıramadı
Arnavutköy'de görüntülenen Yasmin Erbil “Pardon kimi çekiyorsunuz? Kime benzettiniz ki beni?” diyerek kendisini çeken habercileri yanıltmaya çalıştı. Ali KESER / POSTA
31 Ocak 2021, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil önceki gün bir erkek arkadaşıyla Arnavutköy’deydi. Taksi beklerken Instagram için fotoğraf çektiler. Yasmin Erbil habercileri görünce “Pardon kimi çekiyorsunuz? Kime benzettiniz ki beni?” sözleriyle muhabirleri yanıltmaya çalıştı.
'Beyefendi arkadaşım'
Haberciler “Geçen gün Etiler’de aynı şeyi söylediniz. Benzettik diye özür dilemiştik. Bu kez kandıramazsınız” cevabını verdi. Yasmin Erbil kahkaha atarak “Beyefendi arkadaşım. Yanlış yazmayın” dedi.