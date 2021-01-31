Yasmin Erbil bu kez kandıramadı

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil önceki gün bir erkek arkadaşıyla Arnavutköy’deydi. Taksi beklerken Instagram için fotoğraf çektiler. Yasmin Erbil habercileri görünce “Pardon kimi çekiyorsunuz? Kime benzettiniz ki beni?” sözleriyle muhabirleri yanıltmaya çalıştı.

'Beyefendi arkadaşım'

Haberciler “Geçen gün Etiler’de aynı şeyi söylediniz. Benzettik diye özür dilemiştik. Bu kez kandıramazsınız” cevabını verdi. Yasmin Erbil kahkaha atarak “Beyefendi arkadaşım. Yanlış yazmayın” dedi.



