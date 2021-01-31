Magazin Yasmin Erbil bu kez kandıramadı

Yasmin Erbil bu kez kandıramadı

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Yasmin Erbil bu kez kandıramadı

Arnavutköy'de görüntülenen Yasmin Erbil “Pardon kimi çekiyorsunuz? Kime benzettiniz ki beni?” diyerek kendisini çeken habercileri yanıltmaya çalıştı. Ali KESER / POSTA

31 Ocak 2021, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
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Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil önceki gün bir erkek arkadaşıyla Arnavutköy’deydi. Taksi beklerken Instagram için fotoğraf çektiler. Yasmin Erbil habercileri görünce “Pardon kimi çekiyorsunuz? Kime benzettiniz ki beni?” sözleriyle muhabirleri yanıltmaya çalıştı.

'Beyefendi arkadaşım'

Haberciler “Geçen gün Etiler’de aynı şeyi söylediniz. Benzettik diye özür dilemiştik. Bu kez kandıramazsınız” cevabını verdi. Yasmin Erbil kahkaha atarak “Beyefendi arkadaşım. Yanlış yazmayın” dedi.

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