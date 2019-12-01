Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil sosyal medyada paylaştığı dekolteli fotoğraflarla gündeme gelmeye devam ediyor. Önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda giydiği kırmızı mini elbisesi çok konuşuldu. Yasmin Erbil’in verdiği cesur poza ilk yorum annesi Nergis Kumbasar’dan geldi.

Ünlü oyuncu Nergis Kumbasar, kızı Yasmin’in son paylaşımına kırmızı kalp ve ateş emojileri koydu. Nergis Kumbasar daha önce kızı Yasmin’in paylaşımları ile ilgili sorulan soruya “Kızımın paylaşımlarına karışmıyorum” diye cevap vermişti.

Instagram'da 184 bin takipçisi bulunan Yasmin Erbil, 23 yaşında ve bir magazin programında sunuculuk yapıyor.