Yasmin Erbil: Yere uzan ve poz ver!

Mehmet Ali Erbil’in Nergis Kumbasar'dan olan kızı Yasmin Erbil, evden paylaşım yapmaya devam ediyor. Dışarıya çıkmadığı bu süreçte de sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Erbil, bol bol paylaşım yapıyor.

'Zamanlayıcı ayarla poz ver'

Yasmin son gönderisinde odasında yere uzandığı pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. 25 yaşındaki Erbil, paylaşımına “Evde kal, yere uzan zamanlayıcı ayarla poz ver” notunu düştü.

Geçtiğimiz günlerde de Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Yasmin, annesiyle babasının boşanmaması konusundaki itirafıyla şaşırtmıştı.

Bir takipçisinin "Kardeşlerinle aran nasıl? Annenle babanın hala evli olmasını ister miydin?" sorusuna Erbil, "Annemle babamın hala evli olmasını çok isterdim. Anne ve babayla aynı evde büyümek çocuk için en doğru en güzel şey" yanıtını vermişti.





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