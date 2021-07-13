Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil'in adına sahte hesap açıldı.

'Yasmin Erbil'in Ayakları' isimli sayfada "Dünyalar güzeli Yasmin Erbil'in dünyalar güzeli ayakları için açılmış bir hayran hesabıdır" açıklamasına yer verildi.

'SİZ DELİRMİŞSİNİZ'

Yasmin Erbil, 109 kişinin takip ettiği sayfanın ekran görüntüsünü "Siz delirmişsiniz..." notu ile paylaştı.



