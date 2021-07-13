Magazin Yasmin Erbil'in adına açılan sahte hesap kızdırdı

Yasmin Erbil'in adına açılan sahte hesap kızdırdı

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Yasmin Erbil'in adına açılan sahte hesap kızdırdı

Ünlülerin adını kullanarak açılan sosyal medya hesaplarına yenisi eklendi.

13 Temmuz 2021, Salı 10:12 Son Güncelleme:
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Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil'in adına sahte hesap açıldı.

'Yasmin Erbil'in Ayakları' isimli sayfada "Dünyalar güzeli Yasmin Erbil'in dünyalar güzeli ayakları için açılmış bir hayran hesabıdır" açıklamasına yer verildi.

'SİZ DELİRMİŞSİNİZ'

Yasmin Erbil, 109 kişinin takip ettiği sayfanın ekran görüntüsünü "Siz delirmişsiniz..." notu ile paylaştı.


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