Günümüz yastıklarının çeşitliliği nedeniyle her yastığın farklı olması temizliğini de farklılaştırmakta. Evinizdeki yastığın nasıl temizlenmesi gerektiği hakkında bilgi almak istiyorsanız "yastık temizliği nasıl yapılır, pratik yastık temizliği" detaylar haberimizde.

Yastık temizliği nasıl yapılır? Pratik yastık temizliği

Yastık türünüz ne olursa olsun çok kirlenmesini istemiyorsanız muhakkak çift kılıf kullanın.

Yün ve pamuk yastığı temizliği

En çok bilinen yastık türüdür. Eskiden bu yana büyüklerimizden gördüğümüz gibi makinede yıkanmazlar, içindeki yünler çıkartılır ve bol suda, elde yıkanırlar. Kurutma işlemi güneşli bir alana yayılarak yapılmalıdır. Kuruyan yünler karbartılmalıdır. Kabartma işlemi bitince tekrar kılıfa doldurabilirsiniz.

Visco yastık temizliği

Visco cins yastıkların yıkanmaması daha doğru olur. Silinerek temizlenmesi tercih edilir. Eğer silinerek temizlendiğinde arınmıyorsa soğuk suda el sabunu ile temizlenmelidir. Kurutulup kullanılmalıdır.

Elyaf ve silikon yastık temizliği

En kolay temizlenen yastık türü elyaf ve silikon yastıklardır. Çamaşır makinesinde 30 derece de rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Güneş gören bir yerde kurutmaya özen gösterin ve her yıkamada bir yastığı yıkayın.

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