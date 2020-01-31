Yatağa günlük kıyafetlerle oturmayın

New York Üniversitesinin yaptığı araştırmalar sonucunda bakterilerin kıyafetler üzerinde aylarca durduğu ortaya çıktı. Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Direktörü Philip Tierno, kıyafetlerin bile mikroplara bulaşmış olabileceği ihtimali olduğundan, yatağa oturmadan önce 12 saat boyunca giydiğiniz gömleği çıkarmalısınzı diyor. Gün boyunca giyilen kıyafetler enfeksiyonlara, döküntülere, akneye ve hatta pire oluşumuna bile neden olabilir.

‘Sırt bölgesindeki sivilcelerin en büyük nedeni’

Sırt ve göğüs kısmında sıklıkla sivilce görmemizin en önemli nedenleri arasında sokaktaki tozlar ve kıyafetlerdeki ölü derinin olduğu biliniyor.

Tierno, 'Dışarıda zaman geçirdiğiniz günlük giysilerinizin neye temas ettiğini düşünmek için bir dakikanızı ayırın: Toplu taşım araçlarının koltukları, ofis koltukları, bar tabureleri, asansör duvarları, park bankları… Şimdi bu koltuklarda kaç kişinin daha olduğunu düşünün! Bu insanları yatağınıza oturmaya davet eder misiniz?' diyor.

Yatağınız rahatlamak ve enerji kazanmak için bir yer olduğu için kendinizi battaniyeninize sarmak ve yastığınıza sarılmak konusunda rahat olmalısınız. Harvard'daki Uyku Tıbbı Bölümü, örneğin, yatakta çalışmamanızı ve bunun yerine mutfakta veya oturma odasında arkadaşlarınızla zaman geçirmenizi önerir. Böylece beyin yatağı gevşeme ve rahatlıkla ilişkilendirir, bu da sağlıklı uykuya büyük katkı sağlar.

Kıyafetlerinizin sokaklarda neye dokunduğunu fark etmeye başladıktan sonra, birisinin yatağınıza oturmasına izin vermeden önce iki kez düşüneceksiniz.



