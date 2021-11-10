Türkiye Yatakta yakaladığı gelinini ve komşusunu öldüren kayınpeder için karar!

Yatakta yakaladığı gelinini ve komşusunu öldüren kayınpeder için karar!

Türkiye

Yatakta yakaladığı gelinini ve komşusunu öldüren kayınpeder için karar!

Afyonkarahisar Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe köyünde, gelini Filiz Gültekin ile komşusu Kamil Çetin'i yatakta uygunsuz vaziyette yakaladığı için öldüren Nurettin Gültekin , 20 yıl hapse mahkum edildi.

10 Kasım 2021, Çarşamba 17:08 Son Güncelleme:
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Olay, 22 Nisan'da Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana geldi. Nurettin Gültekin (68), İstanbul'a çalışmaya giden oğlu Uğur'un eşi Filiz Gültekin (36) ile komşusu Kamil Çetin'i (51) yatakta uygunsuz yakaladı. Tabancasını alan Nurettin Gültekin, gelini Filiz Gültekin ve Kamil Çetin'e ateş etti, ardından jandarmayı arayıp haber verdi.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Filiz Gültekin ve Kamil Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Nurettin Gültekin ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklanan Nurettin Gültekin, hakim karşısına çıktı. Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada karar verildi. Mahkeme sanık Gültekin'i, Filiz Gültekin'i öldürmekten dolayı 10 yıl, Kamil Çetin'i öldürmesi nedeniyle de 10 yıl olmak üzere toplam 20 yıl hapse mahkum etti. Sanığın cezasında, 'iyi hal' ve 'ağır tahrik' indirimi uygulandı.

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