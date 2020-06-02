Yatarak ve ayakta tedavi nedir? Farkları nelerdir?

Yatarak ve ayakta tedavi aslında isimlerinden anlaşılabilecek tedavi türleri olmalarına rağmen önemli olan detaylarda barındırdıkları.

Yatarak tedavi daha ciddi hastalıkları kapsar. Sağlık personelinin ayakta ve kısa sürede müdahale edemeyeceği durumlarda geçerli olan yatarak tedavi mutlaka bir sağlık kuruluşunda gerçekleşir. En az 1 günlük yatış işlemi gerçekleşir ve kişi, gözetim altında tutulur.

Ayakta tedavi nedir?

Yatarak tedavinin aksine her türlü tahlil, MR, röntgen, muayene veya ciddi olmayan ani müdahaleler ayakta tedavi kapsamına girer. Ayakta tedavide maksimum gözetim 1 gündür. Rutin kontroller ve fizik tedavi de ayakta tedaviye dahildir.

Yatarak ve ayakta tedavi arasındaki farklar nelerdir?

Örnek üzerinden gitmek gerekirse mide bulantısı, baş ağrısı vb. bir rahatsızlıkla hastaneye gittiğinizde, doktor muayeneyi gerçekleştirir, varsa kısa süreli ani müdahaleyi yapar ve sizden tahlil isteyip gönderirse işte bu ayakta tedavidir.

Fakat doktor bu şikayetlerinizi ciddi bir hastalık belirtisi olarak görüp yatışınızı ister, ameliyat kararı verirse bu yatarak tedaviye girer. MR, röntgen gibi durumlar da yatış gerçekleşmediği sürece ayakta tedavi sayılır.



