Yatay geçiş imkanı

Öğrenim hayatına Beykoz Üniversitesi’nde devam etmek isteyen öğrenciler, 24 Ocak 2020 Cuma gününe kadar yatay geçiş başvurularını yapabilecekler. Başvurular, merkezi yerleştirme puanı ve genel not ortalamasına göre yapılacak. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, 3-5 Şubat 2020 tarihleri arasında kesin kayıtlarını yaptırabilecekler.

Uzak öğretim fırsatı

Beykoz Üniversitesi’ndeki uzaktan öğretim diploma programlarına da yatay geçiş yapılabiliyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 4 üzerinden 3.15 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması şartı aranıyor.