Yatınızı sigortalayın hasarlardan korunun

Yat hasarlarını nasıl azaltırız?

Peki, en yaygın yat sigortası hasarları nelerdir ve bunlardan biri ile karşılaşmamak için ne yapabilirsiniz? Kaptan Kaan Özerk’in bu konuyla ilgili sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

Sualtı cisimleri ile çarpışma

Sıklıkla en büyük zararı veren şeyi göremezsiniz. Yat hasarlarının en yaygın nedeni sualtı cismi ile çarpışmadır. Bunlar kayalar, mercanlar, şamandıralar, kütükler gibi yüzen cisim veya enkazlar gibi batık cisimler olabilir. Çarpışma çoğunlukla bilinmeyen çevre, bulanık su veya fırtına sonrası döküntülerden kaynaklanır. Bunu önlemek için yatınızın rotasının doğru belirlendiğinden emin olunmalı.

Değilse, bölgeye aşina olan yerel tekne sahiplerine ve kaptanlara danışmalıdır. Hatta servis botu ile ön keşif bile yapılabilir. Bu sulardan geçen başka yatlar da yoksa farklı bir rota izlemeyi düşünmelisiniz. Yaygın olarak kullanılan bir yol değilse, teknenize zarar verebilecek çok sayıda engel veya yanlış işaretlenmiş seyir sahası olabilir.

Özellikle fırtına ertesi yat seyrinden kaçınmaya çalışın. Fırtınalar ve şiddetli hava sonrası, denizde fazla sayıda yüzen cisim olabilir. Bu yüzden acele çıkılan bir yat sefası yerini yat cefasına bırakabilir.

Fırtına hasarı

Bu bizi hava/deniz kayıplarına getiriyor. Fırtına ile ilgili hasar ikinci en yaygın yat hasarı talebidir. Fırtınalar teknenizi alabora edebilir ve ciddi meblağlarda hasarlara neden olabilir. Fırtınayı durduramazsınız ama fırtınaya karşı hazırlanabilirsiniz. Teknenizin düzgün bir şekilde rıhtıma bağlandığından ve dalgalarla halatların kopmayacağından veya yatın dibe temas etmeyeceğinden emin olun.

Bu, tekrar tekrar rıhtıma veya kıyıya çarpmasını önlemeye yardımcı olacaktır. Yatınızın bordalarına usturmaca asmak da sürtünmeye karşı koruma sağlayabilir. Usturmacalar her zaman kazalara karşı ilk savunma hattıdır. Şiddetli bir fırtınanın geldiğini biliyorsanız, yatınızı fırtına geçene kadar karada güvenli bir yerde tutmayı düşünebilirsiniz. Tekneyi hareket ettirmek için harcanan birkaç saat sizi binlerce (veya yüzbinlerce) TL zarardan kurtarabilir.



