Yatırım yaptığı Almanya’da 5 bin metrekare depo açtı

Teknolojinin ilerlemesi ve pandemiyle birlikte daha da öne çıkan e-com dönüşümünün, firmaların küresel rekabetten pay alma ve sürdürülebilir kârlılıkları için artık bir ihtiyaç hâli olduğunu belirten Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, “Bir lojistik firmasının, müşterilerinin tüm tedarik zinciri süreçlerini tek elden yönetme ihtiyacı bir zorunluluk olarak ortaya çıkmış durumda. Bu süreçte ister e-com, ister normal depo operasyonları olsun, müşterilerimizin stoklarını tek çatı altında yönetebilme kabiliyetine sahip olmamız gerekiyor. Ancak sadece bu da yetmez. Aynı müşterinin farklı coğrafyalardaki e-com operasyonlarını yönetebilme, buna istinaden uluslararası nakliye ve antrepo hizmetlerini tek çatı altında toplayabilme kabiliyetlerini de kazanmalıyız.” dedi.

"YURT DIŞINDA YERELLEŞMEYE KARARLIYIZ"

Geçtiğimiz yıl Almanya ofisinin açılışıyla markasını yurt dışına taşıyan şirket, şimdi de yaklaşık 2,5 milyon avro yatırım yaparak Almanya'da 5 bin metrekarelik bir depo açtı. Uluslararası nakliyelerde bir hub, toplama-dağıtma merkezi noktası olan Almanya’daki depoda, e-com ve e-ihracat alanında da hizmet verilecek. Türkiye’deki e-ihracatın büyüme sürecine destek olacak deponun kapasitesinin kısa süre içinde 10 bin metrekareye çıkartılması hedefleniyor.