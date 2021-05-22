Yatırımcılar kripto paradan tekrar altına mı dönüyor?

Kripto paralarda yaşanan düşüş, Çin'in finans ve ödeme hizmeti veren kuruluşların kripto para işlemi yapmasını yasaklamasının ardından hızlandı. Bitcoin, Çarşamba günü üç ayın en düşük seviyesine inerek yüzde 30'a yakın değer kaybıyla 30 bin dolara kadar düşmüştü.

Geçtiğimiz hafta Tesla CEO'su Elon Musk'ın artık kripto paralarla Tesla otomobil satışlarının yapılmayacağını açıklamasının ardından bitcoin ve kripto paralar değer kaybetmişti. Kripto para birimlerinin yükselişinde bitcoinin arkasına kurumların desteğini alması büyük rol oynamıştı. Bu yüzden bazı devletler tarafından kripto paralara düzenleme getirileceğinin açıklanması ve kimi kurumların desteğini çekmesi kripto paraların değer kaybı yaşamasına neden oluyor. Kripto paralardaki değer kaybı, yatırımcıların spekülatif ticari yatırımlardan uzaklaştığına işaret eden genel bir eğilimin sonucu da olabilir.

Koronavirüs salgını sırasında iyi bir performans gösteren teknoloji ve hızlı büyüyen şirket hisseleri de son haftalarda zorlanıyor. Diğer yandan yatırımcılar için uzun yıllardır güvenli liman niteliğinde olan altın, son haftalarda tekrar yükselişe geçti.

Bloomberg'in haberine göre yaşanan son gelişmeler bitcoinin altına rakip bir yatırım aracı olduğu görüşünün geçerliliğini azaltıyor. Halen kimileri bitcoinin saklama aracı olarak önemli bir dijital para birimi olduğunu düşünse de yaşanan oynaklık böyle olmayabileceğini aktarıyor.

CNBC'nin haberine göre JPMorgan'ın son raporu, vadeli sözleşmelere göre yatırımcıların bitcoinden uzaklaşarak tekrar altına yatırım yapmaya başladıklarını ortaya koyuyor. Kurum Salı günü yayımladığı raporunda kurumsal yatırımcıların kripto paralardan çıkarak altına döndüğünü aktardı. Ancak JPMorgan, uzun vadede bitcoin ile ilgili havanın olumlu olduğuna da işaret etti.