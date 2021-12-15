CNN Türk canlı yayınında faiz ve asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sefer Şener şu ifadeleri kullandı:

Merkez Bankası faiz kararını verirken öncelikli olarak küresel çaptaki gelişmelere bakıyor. Bu yüzden Fed’in vereceği mesajlar önemlidir. Arkasından da iç piyasalardaki gelişmelere bakıyor. Enflasyon rakamlarını değerlendiriyor Merkez Bankası. Bunların tamamı değerlendirildiğinde Merkez Bankası’nın mesajlarından hala sınırlı da olsa gidilebilecek bir alan olduğunu gösteriyor.

"PİYASANIN BEKLENTİSİ 100 BAZ PUAN"

Piyasa beklentisi 100 baz puanlık bir faiz indirimi olacağı yönünde. Kurun geldiği düzey, enflasyonun geldiği düzeye bakıldığında Merkez Bankası’nın pas geçme ihtimali de ortaya çıkıyor. Üçüncü seçenek dediğiniz faiz artışıyla ilgili bir mesaj gelmedi. Bu yılın sonu itibarıyla ihtimal vermiyoruz.

GÖZLER FED KARARINDA!

ABD’den gelecek haberler Tüm dünyayı ilgilendiriyor. ABD Senatosu'ndan karar çıktı. borçlanma limitleri 2.5 trilyon dolar yukarı çekildi. ABD’de bu kararlar verilirken enflasyon rakamlarına bakılıyor. Enflasyonda gelinen süre ÜFE’ye bakıldığında son 40 yılın rakamlarına gelindi. TÜFE 5.9 seviyelerine geldi.

SALGININ SEYRİNE BAKILIYOR

Orada enflasyonun biz kalıcı olduğunu görüyoruz. Fed karar verirken salgının seyrine bakıyor. Enflasyon gelindiği boyut ortada istihdamda iyileşme var ancak şöyle bir tahminde bulunabilir. Bu akşamki toplantıda Fed’in faiz kararını değiştirmesini beklemiyoruz ancak mesajlar önemli.

Varlık alımları her ay azaltılan aylık bazda 120 milyar dolarlık alım yapılıyor. Bunun 25-30 milyar dolara çıkarılması bekleniyor varlık azaltımının. Fed’in şu an bir faiz değişikliği söz konusu değildir asıl olan sözlü yönlendirmesidir. Piyasa beklentisi 2022 için 2 kere faiz artıracağı yönündedir. 0-0.25 aralığındaki politika faizi 0.75 oranına çıkacaktır.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret detaylı bir şekilde hesaplanıyor. Tüm bunlar ortaya konulduğunda doğal olarak bir hesaplama yapılıyor. Kamuoyuna verilmiş bir söz var. Bunları bir araya getirdiğimizde sürecin uzun sürmesi muhtemeldir. Büyük ihtimal bu hafta sonuna doğru yarın itibarıyla açıklanmasını bekliyoruz.

Gelecek haftanın ortalarına kadar uzayabilir bu süre. Vergi düzenlemeleriyle ilgili hesaplamalar yapılıyor. Beklentimiz bu yöndedir. Ama şunu da unutmamak lazım asgari ücrette önemli boyut var. Asgari ücrette geçim şartlarının göz önüne alınması gerekiyor ve bunun hesaplanması da kolay değil. Gıda, kira, ulaştırma ve enerjideki enflasyonun iyi hesaplanması gerekiyor."



