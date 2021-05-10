Yatırımda rekor! Yılda 20 milyon müşteri
Pandemiyi adeta fırsata çeviren Shell, Türkiye’de son 10 yılın en büyük istasyon yatırımına imza attı. Shell&Turcas Üst Yöneticisi (CEO) Emre Turanlı, 'Geçen yıl 1.035 civarında olan istasyon sayısı şu anda 1.085. Yılsonu hedefimiz 1.125' dedi. Turanlı, ayrıca istasyonlarda yılda 20 milyon müşteriye akaryakıttan markete kadar birçok alanda hizmet verdiklerini söyledi.
10 Mayıs 2021, Pazartesi 15:54 Son Güncelleme:
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Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan'ın Shell&Turcas CEO'su Emre Turanlı ile yaptığı sohbeti aşağıdaki video ve podcast'ten izleyebilir ve dinleyebilirsiniz.
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