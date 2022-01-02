Yatırımın doğru adresi ‘Buınvestment’

İzmir’de yükselen Buinvestment Yatırım Şirketi, projelerine ara vermeden devam ediyor. Şirket olarak zamanın ötesinde projeler geliştirdiklerini belirten Buinvestment Yönetim Kurulu Başkanı, alanında “İzmir’in Google amcası” olarak da bilinen Burhan Uçan, Urla ağaçlı yolda yeni yerine taşınan şirketi ile yüzünü geleceğe dönen danışanlarına, iş ortaklarına ve yatırımcılara arazi, arsa projelerinin doğru zamanda, doğru yerde yapılmasının önemini anlattı.

GELECEĞE YÖN VERİYOR

İzmir’de 8 yıl önce kurulan ve hızla büyüyen şirket, yenilikçi projelere imza atmaya devam ederken Burhan Uçan, çalışmalarıyla geleceğe yön verdiklerine dikkat çekti. Uçan, “Alanımızda fark yaratıyoruz. İzmir’in Narlıdere, Güzelbahçe, İnciraltı, Urla, Karaburun gibi birçok bölgesinde proje geliştirmekteyiz. Ada, koy, arsa ve arazi için en uygun projeleri oluşturuyoruz. Başta Çeşme ve Urla olmak üzere İzmir çevresi, büyük yatırım firmalarının ilgisini toplamış vaziyette. Özellikle İstanbul’dan İzmir’e göç yaşanmakta. Bu, İzmir ekonomisi ve firmaları için bir şans. İzmir, Türkiye’nin yükselen değeri durumunda. Şehircilik anlamında bu ilgiyi doğru göğüslemek, emlak ve gayrimenkul yatırımları İzmir’e gelirken başta trafik olmak üzere şehrin altyapısını da buna göre dizayn etmek çok önemli” dedi.

GAYRİMENKUL SATIŞLARI ARTIYOR

Türkiye’de 2021’in ilk 9 ayında 2 milyon 118 bin gayrimenkul satıldığını belirten Burhan Uçan, “98 bin 330 işlemin yapıldığı İzmir ise konut satışında ülkemizde üçüncü oldu. İzmir sadece Türkiye’nin değil dünyanın da gözdesi haline geldi. Dünyanın çeşitli ülkelerinden de geliş var. Özellikle Urla, dünyaya açılmış durumda. Biz de Türkiye ve İzmir’in en uzun sahil şeridine sahip bölgesi olan Urla’nın değerini en üst seviyeye çıkarmak için çaba göstereceğiz” diye konuştu.

”URLA’NIN DEĞERİNİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ”

Buinvestment Yatırım Yöneticisi Serhat Yasin Uçan da şunları söyledi: “8 yıldır faaliyette bulunan şirketimizin merkezini Urla ağaçlı yola taşıdık. Urla’nın değerini en üst seviyeye çıkarmak için çaba göstereceğiz. Türkiye’den ve dünyanın pek çok yerinden Urla’ya talep arttı. Teknopark sayesinde 2022’de Urla’ya ciddi bir çalışan girişi olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ege Turizm Projesi yılbaşından sonra yüksek ihtimalle faaliyete geçecek. Bu projeleri takip ediyoruz. Bu nedenle biz Urla’yı tercih ettik. Ayrıca Urla’nın havası literatürlere geçmiş durumda. İşimiz Urla, gücümüz Urla diyoruz artık.”

”AMACIMIZ POTANSİYELİ KEŞFETMEK”

”Buinvestment olarak, Türkiye’nin ve Ege’nin en önemli liman kentlerinden biri olan İzmir’in öneminin her geçen gün artacağını öngörerek yatırımlarınızı planlamanıza yardımcı olmaktayız” diyen Serhat Yasin Uçan, “Yönetim Kurulu Başkanımız ve İzmir’in Google Amcası olarak bilinen Burhan Uçan gibi bir yönetmenin fikir ve bilgi birikimleriyle hedefimiz, yerli ve yabancı bütün yatırımcıları doğru yönlendirirken, çevreci ve insani düşünceler doğrultusunda projeler üretmektir. Yerli ve yabancı yatırımcılarla yılların tecrübe ve birikimini paylaşmak, potansiyeli keşfetmek, farklı olanı yapmak ve kazandırarak kazanmak düşünceleriyle çıktığımız bu yolda; çevreci ve insani düşünceler doğrultusunda projeler üretmek amacımızdır” şeklinde konuştu.

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