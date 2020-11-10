'Yatıya Misafirim Var' programında; 5 günde, 5 şehir ve şehirlerini temsil eden 5 yarışmacı kıyasıya mücadele edecek. Yarışmacılar, her gün başka bir şehirde, o şehri temsil eden yarışmacının evinde misafir olacak, geceyi orada geçirecek. O şehrin kültürünü tanıyacak, yemeklerini yiyecek ve misafirperverliğini yaşayacak. Konuk olanlar günün sonunda ev sahibine puan verecek. Ertesi gün, başka bir şehir, başka bir yarışmacı ile şehirlerarası mücadele devam edecek.

Eğlenceli, bir o kadar da stresli anların yaşanacağı programda, hazırlanan yemekler damaklara, gezilen görülen yerler de gözlere hitap edecek. Program, bütün Türkiye’yi, şehirleri, ilçeleri ve köyleri konukseverlikleriyle yarıştıracak.

Drama tadında bir reality olan 'Yatıya Misafirim Var'ın yapımcılığını BBO Yapım ve Skala Yapım üstleniyor. Genel yönetmenliğini Şafak Bakkalbaşıoğlu'nun yaptığı 'Yatıya Misafirim Var', ilk bölümü ile 30 Kasım Pazartesi günü saat 16.00’da Kanal D’de.