Yatmadan önce asla pizza yemeyin

Yatmadan önce çoğu insanın midesi kazınır. Açılığı bastırmak ve rahatça uyumamızı sağlayacak bir şeyler ararız. Ancak yatmadan önce uzak kesinlikle uzak durmanız gereken, uykuyu bozan bazı yiyecekler var. Bu yiyeceklerden özellikle bir tanesi öne çıkıyor: Pizza. Yatmadan önce yanlış yemek seçimi, günün sonunda kilo verme çabalarınızı mahvedebilir, hazımsızlığa ve uykusuzluğa neden olabilir. Uykunun kiloyu korumada ve kilo vermede büyük bir yeri var. Çünkü, çünkü açlıkla ilgili iki önemli hormonun düzenlenmesine yardımcı olduğuna inanılıyor. Bunlar; grelin ve leptin hormonu.

Gerçekte az uyuyan kişilerin, her gece yeterli miktarda uyuyan kişilere oranla daha fazla kalori tüketmesi olası bir durum. Gece saatlerinde yemek yemek, uyku döngünüzü bozarak sağlık için hayati önem taşıyan saatlerin boşa geçmesine neden olur.

Pizza uykuyu nasıl etkiliyor?

Pizza, özellikle de biberli pizza, uykunun baş düşmanı diyebiliriz. Pepperoni ve domates sosundaki asit mide ekşimesine veya daha kötüsüne yol açabilir. Doktor Erin Palinski-Wade, 'Peynirdeki yağ ve domates sosundaki asit kombinasyonu uyku kalitenizi olumsuz etkileyebilir. Yüksek asitli gıdalar, özellikle yatmadan önce yenildiğinde asit reflüsünü tetikleyebilir. Mide ekşimesi hissetmeseniz bile, reflü kısmen uykudan uyanmanıza ve ertesi güne yorgun başlamanıza neden olur' diyor.

Mide ekşimesine ek olarak, peynirdeki yüksek yağ içeriği size hazımsızlık hissi verebilir. Peynirin sizi geceleri uydurabilecek başka bir bileşeni daha var. Laktoza orta derecede bile toleransınız yoksa, sindirim sisteminize zarar verebilir. Ulusal Sağlık Enstitüleri tahminlerine göre yetişkinlerin yaklaşık yüzde 65'i laktoza tahammülsüzdür.

Laktoz sindirimi etkiliyor

İnsanlar yaşlandıkça, süt şekeri olan laktozu sindirmeye yardımcı olan enzimleri kaybeder. Bağırsaktaki bakteriler bu şekeri beslemeyi sevdiğinden, şişkinlik, gaz, ve ishal gibi rahatsız edici sorunlara neden olabilir.

Bu nedenle, yatmadan hemen önce çok fazla süt tüketmenin, uykunuzu potansiyel olarak bozabileceği de şaşırtıcı bir durum değil.

Kısacası, yatmadan önce pizzadan uzak durmanız daha huzurlu bir uyku çekmenizi sağlayacaktır.

Uyku getiren yiyecekler

Badem: İçerisinde yer alan kalsiyum sayesinde kaslarınızın rahatlaması söz konusu. İçerisinde yer alan tripofan ile uyku kaliteniz artacak.

Yulaf: En önemli besinlerden biri olarak karşımıza yulaf çıkıyor. İçerisinde yer alan melatonin sayesinde son derece kaliteli bir uykuya sahip olacaksınız. Gün içerisinde yulaf tüketimi son derece önemli. Kahvaltıda yulaf yediğiniz taktirde günün pozitif bir şekilde sürdürülmesi söz konusu.

Bal: İçinde yer alan doğal şeker sayesinde insan beynini olumlu bir şekilde harekete geçiriyor. Balı ayrıca bitki çayı ya da süt içerisinde kullanarak tüketebilirsiniz.

Süt: Bu durum efsanelerden ibaret değildir. Süt son derece hızlı bir şekilde uykuyu getirmektedir. İçinde yer alan triptofan ile zihnin yatışmasını sağlar.

Muz: Bu meyve tam olarak uyku getiren bir gıda olarak karşımıza çıkıyor. Muz melatonin ve serotonin hormonlarını artırıyor. Ayrıca içerisinde yer alan magnezyum ile kasları gevşetip insanı son derece rahatıyor. Bu durumlara bağlı olarak insanın uykusu hızlı bir şekilde geliyor.







