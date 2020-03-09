Yattan prenses kaçırma operasyonu

Dubai Şeyhi Muhammed el-Maktum’un (70) kızı Prenses Latife (34), 2 yıl önce ülkesinden kaçmıştı. Latife, dünyayla paylaştığı videoda, babası el Maktum’dan eziyet gördüğünü söylemişti. Ancak Latife, Hindistan sınırında bulunarak Dubai’ye götürülmüştü. O tarihten sonra Latife’den haber alınamadı. Bu, 6 eşten 30 çocuğu olan Şeyh’in kaçan ilk kızı değildi. Daha önce kızı Şemse, Suudi Prens Selman’la evlenmeye zorlanınca 2000’de İngiltere’deki evinden kaçmış ama Şeyh’in ajanları tarafından yakalanıp Dubai’ye kaçırılmıştı. Bunun üzerine İngiltere’de açılan soruşturma sessiz sedasız kapatılmıştı.

Eski Fransız ajan yardım etmiş

Şeyh’in kızlarını nasıl kaçırttığına ilişkin rapor ilk kez yayınlandı. Buna göre; Latife’ye kaçmasında eski Fransız ajan Herve Jaubert yardım etmişti.

Latife, 24 Şubat 2018’de Umman Körfezi’ne doğru bir otomobil bagajında kaçmış, sonra denizde 5 saatlik yolculukla onu bekleyen yata varmıştı. Ancak 4 Mart 2018’de yata, babasının emrindeki BAE ordusu komandoları baskın düzenlemiş ve Latife’yi Dubai’ye kaçırmışlardı.

Bu bilgilerin ortaya çıkmasında son eşi Prenses Haya’nın (45) geçen yıl Şeyh el-Maktum’a İngiltere’de açtığı dava rol oynadı. Prenses Haya, çocukları ve kendisinin benzer kaderi yaşamaması için İngiltere’den koruma istiyor ve çocuklarının velayeti için hukuk mücadelesi veriyor.

Prenses Haya ve Şeyh’in 12 yaşında bir kızları, 8 yaşında bir oğulları var.

POSTA