Yavaş Şehir: Sinop turistik yerler

Sinop’ta ne yenir?

Karadeniz’in Sinoplulara sunduğu balıkların yanı sıra şehrin geçmişinden getirdiği, yaşam koşullarının sonucunda doğmuş olan lezzetli farklı yemekleri de vardır. Sinop bu lezzetli yemekleri doğal güzellikler içinde yeme fırsatı da sunan bir ildir. Sahilde deniz manzarası ile balık, yemyeşil yaylalarda akan sular kenarında et, hamur işi, tatlı yemek konukların hem damak hem de göz zevklerine hitap etmektedir. Sinop yöresel yemekleri yanı sıra her bütçeye uygun restoranları, kafeleri, büfeleri ile de çok farklı alternatifler sunmaktadır. Sinop’a yolu düşenlerin bazı yemekleri tatmadan dönmemeleri gerekir.

Boyabat Ezmesi

Un, toz şeker, limon tuzu il yapılan marmelat diğer malzemeler ile kavrularak hamur haline getirilir. Soğuyunca kavrulmuş fındık eklenir. Rulo şekli verilir ve top şeklinde kesilir. Her iki tarafına da ceviz içi bastırılarak yapıştırılır. Şık bir sunum ile servis edilir.

Mantı

İçinde kıyma bulunan küçük küçük bohça şeklinde yapılmış hamur haşlanır ve piştikten sonra üzerine yoğurt ve dövülmüş ceviz dökülerek sunulur.

Nokul

Kıymalı, üzümlü, cevizli ve yoğurtlu çeşitleri olan bir çeşit hamur işidir. Börek de denilebilir.

Sırık Kebabı

Karkas kuzu sırığa geçirilerek ateş üzerinde döndürülerek pişirilir. Pişirilme şekli nedeniyle sırık kebabı denilmiştir.

Uyuşturma tatlısı

İncirin sütü mayalamasıyla oluşan incir uyutması, üç malzeme ile yapılmaktadır.

Palamut Pilaki

Palamut balığından yapılan bir çeşit yemektir.

Sinop’ta gezilecek yerler

Kumsalı, tarihi, yelken sporuna elverişli kıyıları, dağcılara ve mağaracılara yönelik doğal oluşumlar, balıkçılık ve daha pek çok sebep ile Sinop konuklarına çok farklı imkânlar sunmaktadır. Plajları arasında Akliman Plajı, Güzelyalı Plajı, DSİ, Yuvam Plajı, Kumkapı Plajı yer almaktadır.

Sinop, tarih boyunca kalenin dışına pek taşmayan bir liman kentidir. Sinop geçmişi Antik Çağ’a dayanmaktadır. Bizans, Selçuklu, Candaroğlu ve Osmanlı Dönemi’nde ticari açıdan yoğun bir liman şehri olmuştur. M.Ö. 756 yılında Milet'ten ayrılan göçmenler buraya gelerek bugünkü Sinop'u kurmuşlardır.

Sinop şehri tarih boyunca, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Bizans Dönemi’nde Ortodoks Hristiyan kültürü nedeniyle dil ve kültür olarak Helen kültürü etkisinde kalmıştır. Türk egemenliğine geçişiyle Türk-İslam kültürü yaygınlaşmaya başlamıştır.

Sinop Arkeoloji Müzesi

Sinop ve çevresinde bulunan ve Antik dönemlerden bugüne kadar gün yüzüne çıkartılan pek çok eser burada sergilenmektedir.

Tarihi Sinop Cezaevi

Cezaevinin çevresi denizle çevrilidir. İçindeki kalenin yaklaşık 4000 yıllık olduğu sanılmaktadır. Bazı ünlü Türk edebiyatçı ve düşünürler de buraya sürgüne gönderilmiştir.

Boyabat Kalesi

Gökırmak Vadisi’nde, yer almaktadır. Kale, sarp kayalıklara yapılmıştır. Kalede Roma ve Bizans’tan kalma tarihî eserler sergilenmektedir.

Alâeddin Camisi

Kent merkezinde yer alan caminin Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubat tarafından Selçuklu Devleti’nin 1214 yılında Sinop’u fethinden sonra yaptırılmış olduğu düşünülmektedir.

Hamsilos Koyu

Sinop merkezden 11 km uzaklıkta bulunan yer, Türkiye’nin tek fiyort özelliğine sahip koyudur. Buzul aşındırması sonucu oluşmuştur.

Sinop Kalesi

M.Ö. 2000’lerde Gaskalar veya M.Ö. 8. yüzyılda Milet’ten gelerek Sinop’a yerleşenler tarafından kurulduğu düşünülmektedir. Kaleler 7. yüzyılda Kimmerler’in istilasından sonra yenilenmiş. 6. yüzyılda Pers hâkimiyetine geçen şehir Pontus Krallığı’nın önemli bir merkezi olmuş, surlar IV. Mithridates tarafından geliştirilmiştir. Daha sonra Selçukluların eline geçen kale, yeniden onarılarak iç kale oluşturulmuştur.

İnaltı Mağarası

Ayancık ilçesine yaklaşık 40 km mesafede yer alan mağaranın genişliği yaklaşık 5 metredir. Mağara yaklaşık 700 m uzunluğa sahiptir.

Akgöl

Sinop’un en güzel yerlerinden bir diğeri de Akgöl’dür. Burada göl kenarında alabalık restoranları mevcuttur. Yeşillikler arasında yer alan bu göl deniz seviyesinden yaklaşık 1200 m yüksektedir.

Diyojen Anıtı

Sinop’un girişinde bulunan Diyojen Heykeli, Sinoplu olduğu bilinen ünlü filozof Diyojen’e aittir. Alparslan’ın esir aldığı Bizans İmparatoru Eugene Diyojen daha ünlüyse de burada söz ettiğimiz, Sinop’ta doğmuş olan Yunan filozof Kinik felsefesinin öncüsü Diyojen’dir.



