Yavru kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu

Maltepe sahilinde geçtiğimiz günlerde kaydedilen görüntülerde, kayalıklarda bulunan ve annesi tarafından terk edildiği düşünülen yavru kediye bir sokak köpeğinin arkadaşlık ettiği görüldü. Yavru kedi ile sokak köpeğinin eğlenceli oyunun görenleri gülümsetti. Sokak köpeğinin ise ara sıra yavru kediden korktuğu görüldü. Yavru kedi ile köpeğin eğlenceli oyunu kameraya yansıdı.

İHA