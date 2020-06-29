Türkiye Yavru kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu

Yavru kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu

Türkiye

Yavru kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu

Maltepe sahilinde bir sokak köpeği ile yavru kedinin eğlenceli oyunu görenleri gülümsetti. Yavru kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu kameraya yansıdı.

29 Haziran 2020, Pazartesi 22:26 Son Güncelleme:
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Maltepe sahilinde geçtiğimiz günlerde kaydedilen görüntülerde, kayalıklarda bulunan ve annesi tarafından terk edildiği düşünülen yavru kediye bir sokak köpeğinin arkadaşlık ettiği görüldü. Yavru kedi ile sokak köpeğinin eğlenceli oyunun görenleri gülümsetti. Sokak köpeğinin ise ara sıra yavru kediden korktuğu görüldü. Yavru kedi ile köpeğin eğlenceli oyunu kameraya yansıdı.

İHA

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