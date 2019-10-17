Yavru kediler nasıl beslenmelidir?

Kedilerin kendi kendilerine yetebilen hayvanlar olduğu söylenir. Ancak yavru kediler, yetişkinlere oranla kedilerine bakabilecek kapasiteye sahip değillerdir.

Kedilerin çiftleşme dönemlerinin ardından, sokaklarda sık sık yavru kediler görebiliriz. Eğer sokakta yavru bir kedi görürseniz, onu hemen alıp eve götürmeye kalkmayın!

Sokakta yavru bir kedi gördüğünüzde ilk yapmanız gereken şey; çevreyi kontrol etmek olmalıdır. Çevrede başka yetişkin bir kedi var mı ya da yavruların annesi olabilecek dişi bir kedi var mı kontrol edilmelidir.

Eğer çevrede herhangi bir kedi yoksa, sıra yavruyu kontrol etmeye gelmiş demektir. Eğer kedi yavrusu temizse ve karnı şişse, bu annesinin olduğunu ve annesinin ona baktığının göstergesidir. Ancak eğer yavru bağırıyor, bakımsız ve karnı açsa annesi tarafından terk edilmiş olma ihtimali yüksektir. 3 saat kadar yavrunun yanında kalın, eğer annesi gelmediyse, kediye sahip çıkmanız gerekir.

Kediyi sokaktan kurtarıp eve getirdiniz. Peki şimdi yavru kediyi neyle beslemeniz gerek?

Yavru kediler henüz av ve besin bulma yeteneğine sahip değildir. Petshoplarda yavru hayvanlar satılan biberonlardan alıp, yavru kediye süt verebilirsiniz. Sütü verirken kedinin ağzına çok bastırmamaya özen gösterin. Süt kedilerde gaz yaptığı için yavrunun sırtına hafifçe vurup gazını çıkarmayı unutmayın.

Yavru kedilerin tuvalet eğitimi

Anne kediler, yavruların dışkı isteğinin gelmesi için yavrunun anüs bölgesini ıslatırlar. Bu sayede yavru tuvaletinin geldiğini anlayıp dışkılar. Ancak annesi olmayan kedilerde, ıslak bir bezle anüs bölgesine yapılan masajla dışkılama yaptırılabilir. Genellikle 4 haftanın ardından kediler dışkılarını tuvalete yapacak seviyeye gelir.