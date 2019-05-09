Yavru kediyi itfaiye kurtardı

Yusuf Gündüz, Dört Eylül Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti.

KEDİYİ ÇIKARAMADI

Otomobilin kaportasını açan Gündüz, motor kısmında yavru kedinin sıkıştığını gördü. Kendi çabalarıyla yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkartamayan Gündüz, itfaiye ekiplerine haber verdi.

SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, kediyi sıkıştığı yerden çıkarttı.

Gündüz, arabası ile bir yere gideceği sırada kedi sesi duyduğunu belirterek, "Kediyi kendi imkanlarımla kurtarmaya çalıştım, başarılı olmadım. İtfaiyeye haber verdim." diye konuştu.