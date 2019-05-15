Yavru kirpiler için seferberlik

Bodrum’da, anneleri araç altında kalarak ölen 4 yavru kirpiye, depo çalışanları sahip çıktı. Ancak yavrulardan 2’si öldü. depo çalışanları hayatta kalan 2 kirpinin bakımı için yardım istedi.

Yakaköy Mahallesi’nde uluslararası bir firmanın deposunda çalışanlar, pazar günü, anneleri aracın altında kalarak ölen 4 yavru kirpiyi sahiplendi. Firma çalışanları, bir veterinere danışarak, yavru kirpileri hayatta tutmaya çalıştı. Ancak anne sütü olmadan hayatta kalmaları çok mümkün olmayan yavru kirpilerden 2’si dün akşam öldü.

Depo şefi Tamer Yaman, ilgili kurumları aradığını ancak nesli tükenmekte olan bir tür olmadığı için kimsenin hayvanlara sahip çıkmadığını belirterek, "Biz bu küçük yavruları Yakaköy’deki depomuzda bulduk. Anneleri bir taşıtın çarpması sonucu ölmüş. İki günden bu yana kirpilere kendi imkanlarımızla bakmaya çalışıyoruz. Bir veteriner hekimin bilgilendirmesiyle, kedi biberonuyla beslemeye çalışıyoruz. Uzman birileri varsa bunlara daha iyi bakabilecek, teslim edeceğiz. Konuyla ilgili duyarlı kişilerin yardımcı olmasını istiyoruz" dedi.

DHA



