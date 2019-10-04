Yavru köpekler okula emanet edildi

Kırklareli'de örnek olacak bir proje hayata geçirildi. 6 okula birer tane yavru köpek emanet edildi.

Okullara yavru köpek emanet edilmesi dolayısıyla düzenlenen törene Lüleburgaz Kaymakam Mustafa Kaya, Belediye Başkanı Murat Gerenli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin katıldı.

"Dünyayı diğer canlılarla paylaşmayı öğreneceğiz, öğreteceğiz"

Çetin, "Öğrencilerimiz hayvanları severek koruyarak birlikte yaşamayı öğrenecek. Bu projede bizim yanımızda olan Belediye Başkanımıza ve Lüleburgaz Kent Konseyi’ne teşekkür ediyorum. İlerleyen günlerde de her okulumuzun bir köpeği ya da kedisi olacak. Dünyayı diğer canlılarla paylaşmayı öğreneceğiz, öğreteceğiz" dedi.

DHA