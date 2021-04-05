Yavuz Bingöl 'Teşkilat' dizisiyle ekranlara döndü

TRT 1'de geçen haftalarda yayın hayatına başlayan 'Teşkilat' dizisi MİT'in faaliyetlerini konu almasıyla ve geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çekmişti. Dizinin yayınlanan son bölümünde, ünlü türkücü Yavuz Bingöl'ün de kadroya katıldığı ortaya çıktı.

'Teşkilat'ın son bölümünde Almanya'da yaşayan bir Türk ajanını canlandıran ünlü türkücünün saçlarını uzatmış sakallı hali çok konuşuldu. Yavuz Bingöl, Teşkilat dizisinde eski MİT mensubu Kod Adı Tesbihçi olan Adem karakterine hayat veriyor.

Son olarak Mehmet Akif Ersoy'un İstiklâl Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan 'Akif' filminde yer alan Bingöl'ün, 'Teşkilat' kadrosuna katılması sosyal medyanın gündemindeydi.

KAZANACAĞI PARAYI BAĞIŞLAYACAK

Filmde Mehmet Âkif Ersoy'u canlandıran Yavuz Bingöl, "Bu rol için alacağım ödemeyi Mehmetçik Vakfı’na ve Sebilürreşad’a bağışlayacağım" demişti.

Ersoy’un torunu Selma Ersoy Argon ünlü oyuncuya dair şu açıklamayı yapmıştı:

"Âkif’çe bir tutum sergiledi, kendisine bağış açıklamasından dolayı ayrıca teşekkür ederim."







