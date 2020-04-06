Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl anne oldu
Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl, oğlu Aslan'ı kucağına aldı. Türkü Bingöl, mutlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
06 Nisan 2020, Pazartesi 14:30 Son Güncelleme:
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Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl, 2018 yılında Mert Yüncü ile nikah masasına oturdu. Mutlu evlilikleri süren çift, dün oğulları Aslan'ı kucaklarına aldı.
Müjdeyi duyurdu
İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Türkü Bingöl, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
"Allah isteyen herkese nasip etsin" diyen Bingöl, paylaşımına şu notu düştü:
'Hislerimi anlatacak kelime bulamıyorum'
Hayatımın en mutlu günü... Hislerimi anlatacak kelime bile bulamıyorum. Doktorlarım ve canım ebem; size ne kadar teşekkür etsem az. Bu zorlu geçen 37 saati bana bu kadar güzel bir hediyeyle unutturduğunuz ve hep güçlü durmama yardım ettiğiniz için...
'Çok tatlı bir baba olacağına eminim'
Ve tabi sen Mert Yüncü; 9 ay boyunca benim en büyük destekçim, halden anlayan, her daim gözümün içine bakan biriciğim... Çok tatlı bir baba olacağına eminim. Hoş geldin oğluşum. Allah isteyen herkese nasip etsin.