Kültür & Sanat Yavuz Çetin ve Kerim Çaplı'yı anlatan belgeselin devamı 'Blue Extra' 22 Mart'ta yayınlanacak

Yavuz Çetin ve Kerim Çaplı'yı anlatan belgeselin devamı 'Blue Extra' 22 Mart'ta yayınlanacak

Kültür & Sanat

Yavuz Çetin ve Kerim Çaplı'yı anlatan belgeselin devamı 'Blue Extra' 22 Mart'ta yayınlanacak

Yavuz Çetin ve Kerim Çaplı'nın hayatını anlatan 'Blue' belgeseli 11 Nisan 2017'de vizyona girmişti. Daha sonra filmin yapımcı şirketi Güverte Yapım, röportajların yayınlanmayan kısımlarından 2 saatlik bir kesitin de 'Blue Extra' adıyla yayınlanacağını açıklamıştı. Blue Extra 22 Mart'ta izleyicilerle buluşacak.

16 Mart 2021, Salı 13:46 Son Güncelleme:
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Türk müzik tarihinin kıymeti bilinmemiş iki yitik yıldızı Yavuz Çetin ve Kerim Çaplı'yı dostlarının ve ailelerinin gözünden anlatan Blue belgeselinin devamı 'Blue Extra' nihayet yayına giriyor.

Daha önce 21 Aralık 2020'de iTunes ve Google Play'den erişilebileceği açıklanan belgesel, yayına girmemiş ve uzun süre açıklama yapılmamıştı.

Güverte Yapım nihayet yeni yayın tarihini açıkladı ve 'teknik sorunlar' nedeniyle yayının geciktiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, "Teknik nedenlerle yayın tarihimizi değiştirdiğimiz için bekleyenlerden özür dileriz. Blue’nun hiç bir yerlde yayınlanmayan extra iki saatlik röportajlarıyla oluşturulmuş Blue Extra 22 Mart ta #itunes #googleplay #primevideo #pantaflix #turkonvideo'da" denildi. Fragmanlar ise şöyle:

https://www.instagram.com/p/CMPyrHMgaHn/?igshid=1mjaoggbmcxht


Turcel Orman/posta.com.tr

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