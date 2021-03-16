Türk müzik tarihinin kıymeti bilinmemiş iki yitik yıldızı Yavuz Çetin ve Kerim Çaplı'yı dostlarının ve ailelerinin gözünden anlatan Blue belgeselinin devamı 'Blue Extra' nihayet yayına giriyor.

Daha önce 21 Aralık 2020'de iTunes ve Google Play'den erişilebileceği açıklanan belgesel, yayına girmemiş ve uzun süre açıklama yapılmamıştı.

Güverte Yapım nihayet yeni yayın tarihini açıkladı ve 'teknik sorunlar' nedeniyle yayının geciktiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, "Teknik nedenlerle yayın tarihimizi değiştirdiğimiz için bekleyenlerden özür dileriz. Blue’nun hiç bir yerlde yayınlanmayan extra iki saatlik röportajlarıyla oluşturulmuş Blue Extra 22 Mart ta #itunes #googleplay #primevideo #pantaflix #turkonvideo'da" denildi. Fragmanlar ise şöyle:





Turcel Orman/posta.com.tr