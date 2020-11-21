Yavuz Selim Köşger'in, Kovid-19 testi pozitif çıktı
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip corona virüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.
21 Kasım 2020, Cumartesi 19:11 Son Güncelleme:
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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün PCR testi yaptırdığını, bugün sonucun pozitif olduğunu öğrendiğini belirtti. Bugün itibarıyla evde karantina ve tedavi sürecinin başladığını aktaran Köşger, "Genel durumum iyidir. Şifayı verecek olan Allah’tan tüm hastalara şifa dileriz. Lütfen sağlığınıza dikkat edin, kurallara uyun." ifadelerini kullandı.
AA